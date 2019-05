Stikstofbeslút Ried fan Steat op lange termyn goed foar Fryske natuer

Je sjogge dat bygelyks hiel goed werom op de heide, mar ek yn dúngebieten op de Waadeilânnen. Der is wol jild om betiden grutskaliger yn te gripen yn dat soarte fan lânskippen of der wurde kij, hynders, skiep of geiten ynsetten om de ferrûging tsjin te gean. Mar alles by elkoar opteld, kostet it behear fan ús natuer hjirtroch wol mear jild. En it liket derop dat maatregels om de stikstofútstjit by de boarne oan te pakken net foldwaande opsmite.

De Vries ferwachtet dat dizze útspraak dêr wat feroarje kin. "Ik tink it úteinlik wol, omdat de de stikstofdeposysje no eins net werom rint", seit De Vries. Yn de oanpak oant no ta waard de ferwachte fermindering fan de stikstofútstjit neffens berekkenings al ferdield oer aktiviteiten dy't ekstra stikstof útstjitte. En dat mei no net mear. In nije, dekkende regeling nimt nei alle gedachten in soad tiid.