It is no offisjeel: Ljouwert wol graach songfestival organisearje

Wethâlder Sjoerd Feitsma fan Ljouwert bea Ljouwert earder al oan as lokaasje foar it folgjende Eurovisie Songfestival. Yn in tweet oan Duncan Laurence lokwinske er de sjonger mei syn earste plak.

De provinsje Fryslân wol ek graach dat it songfestival takom jier nei Ljouwert komt. In grutte mearderheid fan provinsjale steaten stipet de lobby om it Eurovisie Songfestival binnen te heljen. Achter de skermen binne provinsje en gemeente dwaande mei in bidbook. Dat moat oanbean wurde as in stêd of regio it songfestival binnenheje wol. Deputearre Poepjes tinkt dat Ljouwert wol in kâns makket. Ferline jie, yn 2018, hawwe Fryslân en Ljouwert sjen litten dat se goed grutte eveneminten organisearje koe doe't Ljouwert Kulturele Haadstêd fan Europa wie.