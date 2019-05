Kij wer op stâl troch útspraak Ried fan Steat?

"Wy hiene dizze útspraak net ferwachte en wy binne ek ferrast troch it twingende karakter dêrfan", seit Trienke Elshof fan boereorganisaasje LTO Noard. "Hjirtroch komme plannen yn de iiskast te stean fan boeren dy't in nije stâl bouwe wolle. Foar prosedueres dy't al rinne, is it gjin probleem. Mar boeren dy't inkeld in melding dien hawwe, mar noch gjin fergunning hawwe, komme yn de knipe."

Unwurkber

Elshof seit dat it ûnwurkber is dat boeren alle kearen in fergunning oanfreegje moatte as de kij de greide yn gean of as se dong útride wolle. "As jo alle kearen in wike of seis wachtsje moatte foar't dy fergunning der is, dan is dat net te dwaan."

De LTO wol gau mei provinsje en ryk om tafel om te oerlizzen wat der mooglik is yn dizze situaasje. Se sille ek kontakt opnimme mei wurkjouwersorganisaasje VNO/NCW, want de útstjit fan ammoniak kin ek komme troch yndustry en wegebou. "Der wurde wol ammoniakmjittingen dien, mar net wêr't it ammoniak krekt weikomt. Boeren dogge der no al wat oan. Komt it allegearre wol fan de lânbou?", freget Elshof harsels ôf.