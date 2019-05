FIDEO: Gramophone Memorial Tour earet omkommen WOII-fleaners

De Gramophone Memorial Tour is in ynternasjonaal projekt om de fleaners te earjen dy't yn de Twadde Wrâldoarloch omkommen binne. Der wurdt in plaat út dy tiid ôfspile op belangrike plakken yn it libben fan de fleaners, lykas it plak dêr't se delstoart binne. Yn Spears en Koudum hat de Tour bygelyks west.