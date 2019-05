Skûtsjedilemma's mei Johannes Meeter en Harmen Brouwer

Harmen Brouwer

Harmen Brouwer stiet dizze simmer foar syn fjoerdoop as skipper. Sûnt dit seizoen is Brouwer nammentlik haadferantwurdlike foar it IFKS-skûtsje 'De Drie Gebroeders'. Hy hat it stokje oernaam fan Arend Wisse de Boer. Mar, skûtsjesilen is net nei foar him. Hy is al jierren aktyf yn de bemanning fan de 'Gerben van Manen', it skûtsje fan It Hearrenfean dat yn de SKS-sylt. Dêr is Harmen syn twillingbroer Sytze skipper. Fynt Harmen de SKS of de IFKS moaier? En giet er betiid op bêd of fynt er de feesttinte wichtiger? Dat en noch mear dilemma's wurde him foarlein troch SKS-skipper Johannes Meeter.