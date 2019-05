Frou mist stopljocht en stiet fêst tusken slachboom en iepen brêge Aldtsjerk

De frou kaam troch it sintrum fan Aldtsjerk, oer de Van Sminiawei. Flak foar de brêge sit in bocht en nei alle gedachte hie de frou dêr it reade ljocht net sjoen. De brêge wie doe noch net iepen, dus se koe earst trochride. Doe't se krekt oer de brêge wie, wie de slachboom oan de oare kant fan ticht.

Weromride koe net mear, want op dat stuit gie de brêge ek krekt iepen. De auto rekke skansearre troch it kontragewicht fan de brêge. De frou is net ferwûne rekke. De brêge woe in skoftke net mear ticht.

Omliedingsrûte no fêst

Trochtdat de brêge no net mear ticht woe, smiet it ûngelokje problemen op foar it ferkear. De N361 tusken Oentsjerk en Aldstjerk is nammentlik ticht foar ûnderhâld en it ferkear waard troch it sintrum fan Aldtsjerk laat, wêr'byt it ek oer de brêge moat.