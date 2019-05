Wêr kinst hinne mei Himelfeartsdei en it lange wykein?

Alvestêdekuiertocht

Fan tiisdei ôf is de kuiertocht 'der tochten' yn de provinsje dwaande. De 73e edysje begûn yn de Elfstedenhal yn Ljouwert. Sa'n 6.500 dielnimmers rinne yn fiif dagen by de Fryske stêden del. Wolst noch in dei meirinne? It is mooglik om dy by de start noch yn te skriuwen.

Heaven Open Air

In begryp yn Noard-Nederlân, deunby it Oranjewoud Festival is op woansdei en tongersdei op It Hearrenfean in grutte feest line-up en der binne noch kaarten beskikber. Op woansdei kinne minsken genietsje fan artysten lykas 2Unlimited en foar eltsenien dy 't syn jonge jierren wer libje wol is der Ch!pz.

Heechspanning

Ek yn Heech, it eldorado fan wettersportleafhawwers, is der genôch te dwaan. Op tongersdei fan 13.00 oere ôf kinst genietsje fan dûns, muzyk en strjitteäter.

Oranjewoud Festival

Yn Oranjewâld binne woansdeitejûn op it festival ferskate klassike konserten te hearren. Der is ek in fergees tagonklike proeftún en foar bern fan 4 jier ôf is der de berneproeftún. Dêrneist is 1 juny de nacht fan it park. De Overtuin sil dan ferljochte wurde en foarsjoen fan muzikale klanken.

Lemmer Ahoy

Lemmer Ahoy is mei yngong fan Himelfeartsdei in striidtoaniel op de Iselmar en de Lemster baai, it is de iepening foar it nije farseizoen foar skûtsjes. It evenemint duorret trije dagen en ek de rest fan 'e Lemmer stiet yn it teken fan gesellichheid.