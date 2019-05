Tekoart fan hast fjouwer miljoen euro yn Dantumadiel

De gemeente Dantumadiel hat in tekoart fan 3,9 miljoen euro op de jierrekken fan 2018. Lykas yn oare gemeenten falle benammen de kosten yn it sosjaal domein ôf. It tal kliïnten yn de jeugdsoarch is yn 2018 mei 22 persint tanommen. Hjirtroch is ien miljoen euro mear útjûn.