Follybalfroulju ferlieze fan Brazilië yn Nations League

De teams wiene lykwols oan elkoar weage. Yn de twadde set gie it lang lykop, mar de Nederlanners wiene úteinlik mei 28-30 proai foar Brazilië. Ek de tredde set wie foar de gasten. Mei 20-25 pakte Brazilië de 1-2 foarsprong.

It kaam derop oan foar de follybalfroulju: de fjirde set moast wûn wurde. Op 'e nij waard alles út de kast helle. Mei resultaat, want mei in setstân fan 25-18 wisten de Oranje froulju de wedstriid wer lyk te setten.