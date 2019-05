City Train krijt gjin fergunning foar it ophingjen fan boerd

Foar de oanfraach hat de gemeente advys ynwûn by de wolstânskommisje Hûs en Hiem. Dy hat de gemeente advisearre gjin meiwurking te ferlienen oan it plan. Ien reden soe wêze dat de iepenbiere romte sa min mooglik belêste wurde moat mei objekten dy't gjin direkte relaasje mei de omjouwing hawwe.

In oare reden dy't jûn wurdt, is dat it boerd te grut is. It soe it romtlik byld oantaaste en net passe yn it strjitbyld. Ta beslút soe it boerd net yn direkte relaasje stean mei itjinge dêr't it om giet. As de City Train net op syn stânplak op it Wilhelminaplein stiet, soe de relaasje tusken it boerd en it treintsje te fier te sykjen wêze.