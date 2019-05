Panorama Nederland: in blik op de takomst fan Fryslân

Klaas Sietse Spoelstra hat Panorama Nederland nei de Kanselarij yn Ljouwert helle. Doel is om te betinken yn hokker Fryslân we wenje wolle en hoe't we dat foarinoar krije kinne. It heart by it ferfolch fan LF2018. "Mei Kulturele Haadstêd hawwe we maatskiplike tema's in gesicht jûn. Sa as duorsume enerzjy mei de Elfwegentocht of biodiversiteit en feroaringen yn de lânbou mei Kening fan 'e greide."

Ein juny wurdt troch de organisaasje fan Kulturele Haadstêd in nij bidbook presintearre dat oanslút by de maatskiplike tema's. "Kultuer kin hjir in frisse blik op en in triuw oan jaan."