Bewenners bliid nei útstel sloop Nij Ylostins yn Drylts

Praat fan de dei

Yn Nij Ylostins is it brief fan Elkien fansels it praat fan de dei. "Wy binne geweldich bliid, allegearre", fertelt bewenner Hinke van Slooten. "De stemming wie moannenlang yn mineur, mar dat is no wer oer."

Aksjefierder Joke Schilling is hiel bliid foar de bewenners. "Zo zie je maar hoe weinig er voor nodig is om de bewoners gelukkig te maken." Sy pleitet derfoar om de bewenners yn alle gefallen de kommende simmer mei rêst te litten. "Laat ze genieten van de zomer, dan kunnen de mensen hier heel oud worden."