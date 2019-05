FNV ferwachtet rap reaksje op staking yn it iepenbier ferfier

De staking hat tiisdei net foar problemen soarge yn it ferkear. Files op de diken wiene der net, de measte minsken wiene op de hichte en hawwe oare oplossings socht.

De staking hat as doel bettere pensjoenfoarsjenning foar bus- en treinpersoniel, en it befriezen fan de AOW-leeftyd op 66 jier. Dat doel jildt ek foar oare sektoaren, lykas de bou en de metaal, en foar zzp'ers mei swiere beroppen.

De FNV freget elkenien om solidêr te wêzen mei de aksjes, en oant no ta slagget dat goed, seit bestjoerder Dijkman. It is foar it earst yn 15 jier dat der wer sa'n grutte staking yn it iepenbier ferfier is.