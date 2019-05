Kuieralvestêdetocht dei 1: Tietsje van Gelder-Bijlstra

Jild ynsammelje foar de Hersenstichting

De 48-jierrige Tietsje van Gelder-Bijlstra út Stynsgea foarmet tegearre mei Geesiena ten Hoeve de 'Pink Ladies'. Yn harren rôze outfits besykje se safolle mooglik jild yn te sammeljen foar de Hersenstichting. De twa rinne geregeld tochten, mar dit is de earste kear dat se de 'tocht der tochten' kuierje.

Fia WhatsApp hâldt Tietsje ús op de hichte fan har kuiertocht. Klik earst op 'Enter Story', dan op 'Meet your interviewees' en as lêste op Tietsje har namme. No kinne jo 'appe' mei Tietsje.

Brûkers fan de Omrop-app kinne it WhatsApp-petear sjen fia dizze link.