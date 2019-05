Hast twa miljoen euro foar it opknappen fan Ryksmonuminten

"Yn Fryslân ha we in hiel soad monuminten", seit Kramer. "Dus we binne hiel bliid mei de 1,9 miljoen foar ús moaie gebouwen. No kinne se by de tiid brocht wurde. Dat is faak in hiel djoere grap foar minsken."

Dochs liket 1,9 miljoen net in hiel soad foar monuminten. Dêr is Kramer it mei iens. "Foaral as je sjogge nei de gemeente Súdwest-Fryslân: dy hat al mear monumintale tsjerken as Amsterdam bygelyks. Dat jout oan dat der yn Fryslân in hiel grutte opjefte leit."