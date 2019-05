Kandidaat-boargemaster Ljouwert nimt mei lintsje ôfskie fan de Twadde Keamer

Buma kaam yn 2002 yn de Keamer, mar rûn doe al tolve jier mei yn en om it Binnenhof. Hy wurke der foar de Raad van State, foar it ministearje fan Ynlânske Saken en foar de CDA-fraksje.

Keamerfoarsitter Khadija Arib typearre Buma by syn ôfskie as in dossierfretter en behindich debater. Neffens har is Buma in "stayer in de politiek, die zijn carrière langzaam opbouwde door steeds sterker en krachtiger in de race te komen, net zoals in de Elfstedentocht." Buma ried dy tocht yn 1986.

Oan de ein fan de gearkomste yn de Twadde Keamer waard Buma keninklik ûnderskieden: hy waard beneamd ta Ridder yn de Oarder van Oranje-Nassau.