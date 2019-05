CDA Fryslân: wêrom gjin jild mear nei Energiewerkplaats?

De steatefraksje fan it CDA is ferbjustere troch it beslút fan de provinsje om gjin subsydzje mear te jaan oan de Energiewerkplaats Fryslân. De Energiewerkplaats is in netwurkorganisaasje wêryn't frijwilligers mei oerheden gearwurkje oan inisjativen op it mêd fan de enerzjytransysje.