Ekstra jild foar ynspeksje dy't fêstmeitsjen konteners kontrolearret

It jild is bedoeld foar ekstra hanthaveners en der wurdt ekstra ynvestearre yn nije kennis en technology. Oft it ek brûkt wurdt foar ekstra kontrôles op it fêstsetten fan konteners, wit de ynspeksje op it stuit noch net. Dit jier krijt de ynspeksje der 10 miljoen euro ekstra by. Yn 2020 is dat 12 miljoen euro en dêrnei elk jier 15 miljoen euro.

Twivels

Ut ûndersyk fan Omrop Fryslân en RTV Noord die earder bliken dat saakkundigen grutte twivels hawwe oer it goed fêstmeitsjen fan konteners op kontenerskippen.