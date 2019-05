Brecht Wassenaar is ferrast troch it grutte tal kreativelingen yn Fryslân

Oan wurk gjin gebrek. Brecht jout kultuerlessen op skoallen, spilet by Tryater en yn de Omrop Fryslân-searje 'Kening Hert & Harry Hazze' en regissearret it iepenloftspul 'De Riedselman' fan Aldegea (Sm).

"Foarich jier gebeurde der fan alles en koe ik hiel maklik oare minsken moetsje dy't itselde dogge as ik, mar bygelyks yn in oare disipline. Minsken dy'tst oars net sa gau treffe soest", fertelt Wassenaar. It wie foar har in gerêststelling, dat der ek yn Fryslân in soad kreative en ynspirearjende jonge makkers binne.

Brecht hat nei har stúdzje faak twivele oft se net nei it Westen ferhúzje moast. Se is net fuortgien, mar fielde har hjir net altyd goed by. Dat is no feroare. "Nei 2018 fiel ik my mear thús hjir en sjoch ik dat hjir ek kânsen binne."