Europeesk lieder FNP is 'polityk finzene': "Unfoarstelber dat we dy ha yn Europa"

De Katalaanske kwestje is wichtich foar de EFA, want lieder Junqueras, sit op dit stuit yn Spanje yn de finzenis foar syn rol by it Katalaanske ûnôfhinklikheidsreferindum. "Junqueras is gjin krimineel. It is ûnfoarstelber dat we politike finzenen ha yn de Europeeske Uny, mar sa is it wol."