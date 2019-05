CDA, PvdA en CU/SGP skoare yn Fryslân flink better as lanlik

By it CDA is it ferskil it grutst. It CDA, yn Fryslân de twadde partij ôfrûne tongersdei, krige hjir 15,7% fan de stimmen. Lanlik wie de CDA mei 12,1% de tredde partij, nei de PvdA en de VVD. In ferskil fan 3,6 prosintpunt dus.

De ChristenUnie/SGP wie mei 8,5% fan de stimmen de fiifde partij yn Fryslân. Lanlik sjoen wie dy kombinaasjepartij de sechsde partij mei 6,8%, mei oare wurden: in ferskil fan 1,9 prosintpunt.

De lêste partij dy't yn Fryslân better skoarde as lanlik wie de SP. Dat ferskil wie wol wat minder grut: 3,9% om 3,4%. Mei de 3,9% lanlik soe de SP wol krekt de kiesdrompel helle ha, mar om't se lanlik op 3,4% stekken bleaun binne, sit de SP de kommende fiif jier net yn it Europeesk Parlemint.

Yn Fryslân minder populêr

Alle oare partijen diene it yn Fryslân minder goed as lanlik. By GroenLinks, D66 en 50PLUS is dat ferskil it grutst. GroenLinks krige oer it hiele lân sjoen 10,9% fan de stimmen, yn Fryslân 8,1%. By D66 is it ferskil krekt wat minder grut, mar noch hieltyd grutter as twa prosintpunt: lanlik 7,0% en yn Fryslân 4,6%. Ek by 50PLUS is it ferskil grutter as in prosintpunt: lanlik 3,9% en yn Fryslân 2,8%.