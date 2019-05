Alvestêdekuiertocht set tiisdei útein: "We lifte noch op sukses LF2018"

Oan de Harlingervaart yn Ljouwert lizze de sliepskippen oan de kade en komme de earste dielnimmers oan board. Se binne bliid mei de akkommodaasje dy't de organisaasje oanbiedt.

Dit jier binne der mear as 800 ynskriuwingen foar de kuiertocht. Foaral foarich jier wiene der in soad ynskriuwingen troch Kulturele Haadsted. "We lifte no noch op dat sukses mei", fertelt Jurjen Meijer fan it bestjoer fan de Alvestêdekuier. De organisaasje hat dêrom dit jier fjouwer sliepskippen mear boekt foar de kuierders. "Foarhinne slepten de dielnimmers op matraskes yn in frachtskip. Der stie dan ek in dixie yn", fertelt Meijer.

Dit jier hawwe de dielnimmers it wat lúkser. Der binne klippers bykaam mei sliephutten foar trije oant fjouwer persoanen. Ek sit der op de skippen in romte dêr't eltsenien bymekoar komme kinne en neiprate kin oer de dei. "As je betinke hoe't it oare jierren gong, dan soene je dat no nea mear oanbiede", seit Meijer.