Fokkens krekt net yn Earste Keamer: "Partijbelang boven individueel belang"

En al hie de VVD wol genôch stimmen krigen foar de trettjinde sit, dan noch hie Fokkens net nei Den Haag gien. "Zoals bekend neem ik voor de VVD plaats in het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Fryslân, als we eind juni geïnstalleerd worden. Dat is niet te combineren met de Eerste Kamer. Het is het één of het ander."