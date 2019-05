Sportoersjoch: silen, Formule 2 en de skoarende skiedsrjochter

It giet ûnder oare oer silen. Marit Bouwmeester sit al jierren by de wrâldtop, mar se moast by it EK yn Atene de titel litte oan Anne-Marie Rindom út Denemarken.

Autokoereur Nyck de Vries fan Twellingea hat in geweldich wykein yn de Formule 2 efter de rêch. Hy wûn freed de haadrace fan Monako en is opklommen nei it twadde plak yn it klassemint, ien puntsje efter lieder Latifi.

Anne Tauber, de mountainbikester út Oranjewâld, die it in wike lyn noch sa goed. Ofrûne wykein like se wer op wei nei in goed resultaat, mar maleur foarkaam dat.

En in momint út de wedstriid tusken Harkemase Boys en Hoek yn de tredde difyzje is de hiele wrâld oer gien. Skiedsrjochter Paarhuis makke dêr in doelpunt foar de besikers. Dat wie fansels net de bedoeling, mar de hiele wrâld wit it yntusken.