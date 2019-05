Ferslavingssoarch helpt kliïnten mei Spotify en YouTube

Neffens de VNN is der in soad muzyk dy't te krijen hat mei ferslaving, of dy't dêr op subtile wize nei ferwize kin. Dêrom hawwe se ferskate playlisten makke mei ûnderwerpen lykas loslitte, ferlies en krêft. It soe de kliïnten bot helpe kinne. Mar ek de omjouwing fan de ferslaafde.

Rap, hardrock en smartlap

De muzyk rint fan rap en hardrock oant smartlap. De yllustraasjes fan de playlisten binne makke troch kliïnten fan VNN. De muzyk is te finen ûnder de namme Verslavingszorg Noord-Nederland. Op YouTube is it de playlist Muziek&Verslaving fan VNN Verslavingszorg.

In spesjale muzyklist foar minsken mei ferslaving op iepenbiere platfoarmen lykas Spotify en YouTube. It klinkt miskien wat nuver, mar sa is it foar eltsenien tagonklik.