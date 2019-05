Gerbrandy nei Earste Keamer: "Opluchting en wissichheid"

De spanning is foarby dus. "Je stelle je der wol op yn. Dus as it dan slagget, dan is der opluchting en wissichheid."

Alle partijen ha de ôfrûne twa moanne bot lobbyd om safolle mooglik stimmen te krijen fan alle Steateleden. En de OSF krige altyd de stipe fan de Grinslanner Partij voor het Noorden, mar diskear net. En dus moast de partij op oare plakken stipe fine. "It bestjoer hat mei ferskillende partijen skeeld en kofje dronken", seit Gerbrandy. "Ik wit net oft dêr in soad útkaam is. Ik tocht it hast net, mar ik ha dêr noch gjin sicht op."