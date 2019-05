Help minsken fan A nei B op de dei fan de OV-staking

It wurket hiel ienfâldich: ûnder it berjocht op de Facebook-side fan de Omrop kinne minsken oanjaan dat sy plak hawwe yn de auto. Ek kinne minsken oanjaan wêr't sy hinne moatte, en dêr kinne autobesitters dan op reagearje as sy harren meinimme wolle.

Meidwaan oan it inisjatyf is op eigen risiko. It is fansels al tûk om goed te sjen by wa't minsken yn de auto stappe.