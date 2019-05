Tamara Bok wurdt nije foarsitter fan Neushoorn en Harmoniekwartier

Bok hat njoggen jier foar de PvdA yn de ried fan Ljouwert sitten, de lêste jierren as fraksjefoarsitter. Yn it deistich libben wurket sy as gebietsmanager Wadden by Steatsboskbehear. Sy wie ek foarsitter fan Stifting Iishal Ljouwert en realisearre yn dy funksje de bou fan de nije Elfstedenhal.

De 51-jierrige ynwenster fan Ljouwert fynt it in ear en in útdaging om Neushoorn wer in stap fierder te bringen. "Leeuwarden zit in mijn DNA. Ik houd van Fryslân, de stad Leeuwarden en wat het haar inwoners te bieden heeft."