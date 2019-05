OSF behâldt ien sit yn senaat, Gerben Gerbrandy nei de Earste Keamer

Yn totaal fiif Friezen

Njonken Gerbrandy komme der noch fjouwer Friezen yn de Earste Keamer. Joop Atsma is ien fan harren. Hy sit al 1448 dagen yn de Earste Keamer. Ditkear stie er op it twadde plak foar it CDA.

Ferd Crone komt ek yn de Earste Keamer. Hy nimt takom simmer ôfskied as boargemaster fan Ljouwert en nimt dan foar de PvdA plak yn de senaat. Hy stie op plak trije by de sosjaaldemokraten.

PVV'er Max Aardema, dy't ek fraksjelieder fan syn partij is yn de Fryske Provinsjale Steaten, is sûnt oktober 2018 lid fan de Earste Keamer. Earder siet er ek alris yn de senaat as ferfanger. Hy stie op nûmer fiif fan de PVV-list.

Tineke Huizinga fan It Hearrenfean is nij yn de Earste Keamer. De âld-steatssekretaris fan Ferkear en Wettersteat komt foar de ChristenUnie yn de senaat. Se stie op it tredde plak foar har partij.

Fokkens, Westerveld en Wiersma net

Avika Fokkens (nûmer 13 foar de VVD), Mies Westerveld (nûmer 11 foar de PvdA) en Theun Wiersma (nûmer 7 foar 50PLUS) ha it net rêden.