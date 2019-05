Burgumer ûndernimmer moat jier finzenis yn om fraude mei falliseminten

In grutte rol yn it dossier spile de bou fan it appartemintekompleks yn Assen.

Neffens de offisier fan justysje hiene B. en trije oaren har skuldich makke oan 'stelselmatige fallisemintsfraude' en dêrmei foar 3,5 miljoen euro fertsjustere. Dy trije oaren hoege net de sel yn. Wol dielde de rjochter taakstraffen út oan de 49-jierrige administratrise fan B. en oan syn frou.

In man fan 75 jier út Beetstersweach is frijsprutsen.