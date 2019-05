Scooterrider ferwûne oan de Ruyterwei yn Ljouwert

By in ûngelok op de Ruyterwei yn Ljouwert is moandei in scooterrider ferwûne rekke. De scooter waard ynhelle troch in buske. By dy ynhelaksje kamen de twa mei-inoar yn botsing, wêrnei't de scooterrider foel en mei de ambulânse nei it sikehûs brocht is.