Frou bekladdet it hûs fan har eks mei mayo en ketchup

De frou hie noch 200 euro fan har eks tegoed. Sy moast moandei foar de rjochter ferskine. De frou krige 40 oeren wurkstraf, en nochris 40 oeren ûnder betingst. De frou joech ta dat se de mails stjoerd hie, mar sei dat se neat te krijen hie mei de fervebeurt fan it hûs fan har eks.

De frou hie lykwols yn har mails wol praat oer de smarpartij, en drige om it faker te dwaan as se it jild net krige.