Iepenbier ferfier leit tiisdei plat: "We kinne net allegearre wurkje oant ús santichste"

De fakbûnen stride foar in better pensjoen foar harren leden. Wichtichste ynset is gjin fierdere ferheging fan de AOW-âldens en it skrassen fan de boete as ien al earder ophâlde wol mei wurkjen. Der leit noch hieltyd net in akkoart. "It is oan it kabinet. As der gjin oplossing komt, sille wy gewoan fierder gean. Fan aksje bin ik as fakbûnsbestjoerder nea fiis, mar it soe moaier wêze as it kabinet gewoan wat docht."

It doel hilliget de middels dus. "It libbet ûnder de minsken. Wy kinne net allegearre wurkje oant ús santichste. Benammen by swiere beroppen yn de soarch of bou libbet it."