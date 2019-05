FNV oer Iepenbier Ferfier-staking: "It is lêstich, mar it sinjaal moat wol dúdlik wêze"

"Ik tink dat de gaos wol wat meifalt," seit Jansma. "Want der sil gewoan neat ride." Jansma jout ta dat der alyd wol minsken binne dy't wól wurkje wolle. Mar om't ferfierders net garandearje kinne dat sy minsken ek wer thús bringe kinne, sille sy net útride. Dêr giet sy fanút.

Demonstraasje yn Ljouwert

It fakbûn hâldt tiisdei yn Ljouwert in demonstrative tocht rjochting it stasjon. Dêr sil it FNV neffens Jansma 'wat ludyks' útdiele oan de strâne reizgers. "Wy hoopje dat reizgers it snappe, ek foar harren is it doel fan de staking hiel wichtich."

Gjin alternativen

Neffens Jansma wiene der gjin alternativen te finen foar dizze staking. Fergees reizgje mei bygelyks net mear fan de rjochter. "Wy begripe dat it lêstich is, mar it sinjaal moat wol dúdlik wêze. Wy binne der net allinne foar ús sels, mar foar hiel Nederlân."

Better pensjoen

Fakbûnen stride foar in better pensjoen foar harren leden. Wichtichste ynset is gjin fierdere ferheging fan de AOW-âldens en it skrassen fan de boete al ien al earder ophâlde wol mei wurkjen. Der leit noch hieltyd net in akkoart. "It is oan it kabinet. As der gjin oplossing komt, sille wy gewoan fierder gean. Fan aksje bin ik as fakbûnsbestjoerder nea fiis, mar it soe moaier wêze as it kabinet gewoan wat docht."

It doel hilliget de middels dus. "It libbet ûnder de minsken. Wy kinne net allegearre wurkje oant ús 70ste. Benammen by swiere beroppen yn de soarch of bou libbet it."