Gemeente behâldt beammen lâns de Luts yn Balk

It fuortheljen fan dizze beammen kin lykwols net samar en dus wurdt dizze wike úteinset mei de tarieding hjirop. De beammen krije ûnder oare ekstra foedingsstoffen en wêr't dat nedich is krije se in ekstra snoeibeurt. Dêrnjonken sil der sjoen wurde nei de kabels en liedingen yn en by de kade. Hjirfoar wurdt in lytse kraan brûkt, wêrtroch't de dyk gewoan iepen bliuwt.