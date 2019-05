Platanen hawwe lêst fan 'stress' troch drûch waar

'Bladvlekkenziekte'

De kjêld en de 'bladvlekkenziekte' kinne ek in oarsaak wêze fan de suterige beammen. Dat seit Maurits Zeinstra fan Friens. Zeinstra is al tritich jier aktyf yn de beamfersoarging. Neffens Zeinstra kinne Platanen just tige goed tsjin te min wetter, omdat it in Mediterraanske soart is. Omdat it yn maaie oant no ta fierstente kâld is, kin it wêze dat de Platanen it dreech hawwe. At sy blêd ferlieze hawwe sy 'bladvlekkenziekte' ûnder de leden. Dit komt yn de rin fan de simmer wol wer goed. As Platanen jier op jier dizze sykte krije, komme se wol yn de gefaresône.