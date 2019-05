Jan Huitema wol in frou as foarsitter fan de nije Europeeske kommisje

Yn it Europeesk Parlemint giet de feehâlder út Makkingea troch mei de portefûljes lânbou en miljeu. Dêrnjonken hat er ek belangstelling foar finânsjes. Dy portefûlje is wichtich, omdat de Europeeske Uny dwaande is mei in mearjierrebegrutting foar de kommende sân jier.

Macht brutsen

De macht fan de grutte partijen yn it Europeesk Parlemint is brutsen. Oant no ta hiene yn Brussel de Kristen-Demokraten en de Sosjaal-Demokraten altyd tegearre in mearderheid, mar dat is no net mear sa. Beide partijen ferlearen tsientallen sitten. Yn it nije Europeesk Parlemint binne de liberalen no de tredde partij en ek nedich foar in mearderheid. De liberalen hawwe goed buorke, want se giene fan 68 nei 110 sitten yn it nije Europeesk Parlemint.

Folle demokratysker

VVD-europarlemintariër Jan Huitema út Makkingea hie wol rekkene op in bytsje groei. "De VVD-fraksje yn it Parlemint wie yn ferhâlding net sa grut. It is moai dat we no groeie." De grutte sprong foar de liberale ALDE-fraksje is te tankjen oan de nije partij La Republique en Marche fan de Frânske presidint Emmanuel Macron. Huitema is der hiel bliid mei dat de mearderheid fan kristendemokraten en sosjaal-demokraten trochbrutsen is. "Dy ferdielden faak tegearre de wichtige funksjes, lykas it foarsitterskip fan it parlemint. It is yn myn eagen folle demokratysker dat dat no net mear mooglik is."

Mandaat fan de kiezer

Huitema bedarre fiif jier lyn yn it Europeesk Parlemint op basis fan foarkarstimmen, dy't er sammele tanksij in yntensive persoanlike kampanje op syn blauwe trekker. Ek dit jier hat er wer op dy wize kampanje fierd. De boer-politikus fynt it wichtich om te wurkjen op basis fan in 'persoanlik mandaat fan de kiezer'.