Harry van der Molen wiis mei ekstra jild foar Ofslútdyk: "Mar it is noch net hielendal rûn"

Yn totaal is der goed 200 miljoen nedich foar it ferbreedzjen fan de slûzen. Jierrenlang wie der in grut gat yn dy begrutting, mar dêr is no wer in grutte stap set. Dochs bliuwt der noch in gat oer fan sa'n 40 miljoen euro. Nettsjinsteande it gat hat Van der Molen der alle betrouwen yn dat dit jild ek fûn wurde sil. "Wy binne noch net earder sa tichtby west. Ekonoamysk betsjut dit in hiel soad foar ferskate provinsjes. Ik wit det der efter de skermen hurd wurke wurdt oan in programma om it ferbreedzjen ek echt klear te krijen."

Soad stipe

Neffens Van der Molen is ek Sybrand Buma, de nije boargemaster fan Ljouwert, nau belutsen west by it frij krijen fan it ekstra jild. "Mar dat jildt foar in soad Twadde Keamerleden", seit er mei klam. "Hieltyd mear minsken binne der fan oertsjûge dat bedriuwen der grutte foardielen fan ha as de berikberens op oarder is."