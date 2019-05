Romke Kooyenga: "It is spitich, mar it is net oars"

De Kooyenga Groep is foar in grut part oernaam troch útstjoerburo Olympia. Dochs is dat net de reden dat it bedriuw Dokkum ferlit, seit Kooyenga mei klam. "Myn sizzenskip is fyftich prosint, dus wy ha dit tegearre besluten. Doe't ik de sifers presintearre krige, koe ik net langer ûntkenne dat wy hieltyd mear klanten yn it midden fan it lân hawwe."

Gjin waarme bân

Wa't Kooyenga seit, seit Dokkum. Dochs is de bân mei de eigen gemeente net altyd like waarm, fynt Kooyenga. "Yn myn eagen dogge wy dat yn Fryslân net goed, wy moatte folle mear om ús eigen minsken en bedriuwen tinke by oanbestegings."

Noch net hielendal wis

De minsken dy't op dit stuit yn Dokkum wurkje meie mei nei it nije kantoar, mar Kooyenga jout ta dat dit net maklik wêze sil fanwege de reistiid. "Dat is hiel pynlik." Dat syn bedriuw út Dokkum wei giet, is noch net hielendal hûndert prosint wis. Kooyenga: "Ik skat yn dat der noch 10-20 prosint kâns is dat wy hjir bliuwe, mar it stiet foar de oare 80-90 prosint wol fêst."