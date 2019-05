Boa's yn Ljouwert wolle beskikke kinne oer wapens

De 40 minsken fan de Handhaving yn Ljouwert wolle wapens om har ferdigenje te kinnen. Se komme geregeld by ynsidinten wêrby't se foar harren feilichheid in wapenstôk of pepperspray graach brûke woene. De plysje draacht dy wapens wol, mar de bûtengewoan opspoaringsamtners, de saneamde boa's, net. "Dat is jammer", seit boa Anne Schurer.