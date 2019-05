Man út Den Haach bedriget jongerein yn Dokkum mei jachtgewear

De groep wist it gewear ôf te pakken en smiet it yn it wetter by de Aalsumerpoarte. De fertochte pakte dêrnei in twadde gewear út syn auto en bedrige de groep op 'e nij. Hy ried dêrnei fuort. De plysje koe de man op in carpoolplak lâns de Lauwersseewei oanhâlde.

De jongeren hawwe oanjefte dien. Dûkers ha it wapen dat yn it wetter smiten wie, sneintemoarn út it wetter helle. Beide wapens binne yn beslach naam. De fertochte sit fêst foar fierder ûndersyk.