Europeeske ferkiezingen: PvdA populêrst yn 13 fan 18 Fryske gemeenten

De Partij van de Arbeid hat yn op syn micnst 13 fan de 18 Fryske gemeenten de measte stimmen krigen. Allinnich yn Noardeast-Fryslân (CDA), Dantumadiel (CU/SGP) en Achtkarspelen (CDA) is in oare partij it populêrst. Fan twa Fryske gemeenten is de útslach noch net bekend: Skylge en Tytsjerksteradiel.