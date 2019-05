FNP'ers ha by Europeeske ferkiezingen op Friezen stimd

Gaos yn Grut-Brittannië

Tuininga, Stalenburg en Aukje de Vries (VVD) praten yn it nijsfoarum fan Buro de Vries ek oer de situaasje yn Grut-Brittannië. Se ha gjin idee hoe't it dêr fierder moat. "In nije politike lieder kin dizze gaos ek net oplosse", seit De Vries.

Tuininga tinkt dat de Britten der ferstannich oan dogge in nij referindum út te skriuwen. De oare foarumleden tinke net dat dat wat úthelje sil. "Dit sit djipper as in simpel ja of nee. Dit is in kleau tusken âld en jong én ien tusken de stêd en it plattelân. It is hiel yngewikkeld."