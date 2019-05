Nea hat De Fûgelhelling mear opfong as yn 2018

It fûgelasyl De Fûgelhelling yn Oerterp hat yn 2018 mear wylde fûgels en sûchdieren opfong as ea. Yn totaal waarden ferline jier 10.611 bisten binnen brocht, dat wiene 3.057 mear as yn 2017. Under dy goed tsientûzen sitte 1229 swarte lysters en 689 stikelbargen.