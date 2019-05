Trochelkoarlotsjenpartij Menaam proai foar Bergsma, Drent en Kootstra

De earste fjouwer earsten yn de finale giene noch lykop. Dêrnei pakten Bergsma en dy in gatsje: 4-2. Even letter wie it 5-3, mar Kingma en dy kamen werom ta 5-5.

Op skjinne seis yn it lêste earst sloech Steenstra de bal kwea. Dêr wie syn partoer it net mei iens, mar it beslút bleau stean en dêrmei gie de winst nei Bergsma en dy.