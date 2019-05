HEA! "De frou is earst, de motor twadde"

Yn Aldwâld is Sjoerd Fennema dwaande mei it skjinmeitsjen fan de auto. Yn de garaazje stiet syn grutte leafde: in motor. Fennema kin him in libben sûnder motor net foarstelle. Mei syn 71 jier rydt hy noch hiel wat rûntsjes. Gelokkich begrypt syn frou Hannie dizze passy, al stapt se sels net mear efterop.