Famylje Van der Pol hellet mei Alvestêdedraaftocht goed 16.000 euro op

Se begûnen freed en sneontemiddei, om healwei fjouweren hinne, kaam de famylje oer de finish fan de estafette yn Wâldsein. Neffens Willem van der Pol in hiel bysûnder momint: "It lêste stikje ha we mei de bern en bernsbern rûn. Sa binne wy nei ús heit en mem gien. Dat wie hiel moai."

De hurddravers waarden by de finish troch in soad publyk opwachte. Van der Pol: "Wy ha mei syn allen noch efkes in bakje kofje en in bierke hân."