Fries Straatfestival: slagge jubileumedysje mei soad publyk

Op it Wilhelminaplein wie it sneon drok by de programmearring fan Kunstkade en Circus Saranti. Publyk reagearre entûsjast op de ferskate acts lykas by it Spaanske Cia Moveo. Dêr krigen se it heale publyk oan de ein fan har foarstelling safier om mei de earen op de grûn te lizzen om te lústerjen.

Freed begûn it festival al mei nije ekspedysjes mei optredens fan teäterstudinten fan D'Drive, singer-songwriter YVI, de Kunstmachine fan Jan Herman de Boer en Troubamour.