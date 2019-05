Hearrenfean nimt 47 boargerfoarstellen oan foar in oantrekliker sintrum

De foarstellen rinne fan lyts en konkreet lykas mear bankjes, fytsestallingen wettertaappunten, oant gruttere en djoerdere plannen út elkoar. Sa soe der mear grien komme moatte en mear moetingsplakken. Ek soe der mear romte foar kultuer kome moatte mei in kultuerpark, kultuerhûs, kultuerburo en kultuerrûte.

In djoerder plan is om twa histoaryske brêgen, Hoofdbrug en Garstenbrug, werom komme te litten. Earder binne dy brêgen ferfongen troch in daam mei it idee dat it sintrum better berikber waard foar alle ferkear. It sintrum is dêrtroch ôfsletten foar boaten. En mear boaten jout mear drokte en sfear oan it sintrum.

In oar plan is om Fryske merkhal te bouwen as ferbining tusken it Gemeenteplein en it Ernst van Harenplein. De hal soe brûkt wurde kinne foar merken, tentoanstellingen en eveneminten.