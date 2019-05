LDODK winner Eareklasse A; SCO en Mid-Fryslân bliuwe yn middenmoat

Thúsfoardiel krúsfinale

LDODK stie mei it skoft noch 13-10 foar, mar ferspile de foarsprong yn de twadde helte. Nettsjinsteande it lykspul is LDODK wol de wis fan it earste plak yn de Eareklasse A. Nûmer 2, DOS'46, stiet trije punten achter de Gordyksters, en mei noch ien wedstriid te gean kinne dy dus net mear ynhelle wurde. It earste plak betsjut foar LDODK dat se de heale finale yn de striid om de lânstitel thús spylje.

Haadklasse

SCO út Aldeholtpea naam it yn de Haadklasse A op tsjin OVVO/De Kroon. De Friezen wûnen mei 19-13 en komme dêrmei op in fiifde plak.

Op it fjirde plak stiet no Mid-Fryslân. Dy ploech ferlear fan Groen Geel. Yn Reduzum waard it 14-19.